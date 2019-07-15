В России начали в качестве эксперимента маркировать молочную продукцию

СЕГОДНЯ 04:37 2019-07-15T04:37:09+03:00

В России начался эксперимент по маркировке молочных продуктов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Система "Честный Знак" будет прослеживать готовую молочную продукцию от завода до продажи на кассе

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В России с сегодняшнего дня стартует эксперимент по маркировке молочной продукции. Он продлится до февраля 2020 года.

Маркировка появиться на молоке, сливках, кисломолочных продуктах, молочной сыворотке, сливочном масле, сырах, твороге и других продуктах. В эксперимент включены производители, импортеры отдельных видов молочной продукции, организации оптовой и розничной торговли, общепит.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) получил полномочия оператора информационной системы, осуществляющего информационное обеспечение эксперимента. Он должен исключить дублирование функций систем ветсертификации "Меркурий", оператором которой является Россельхознадзор, и системы "Честный Знак", с которой работает ЦРПТ, передает ТАСС.

Первая система будет контролировать сырье до завода, а вторая - прослеживать готовую продукцию до продажи на кассе. Обеспечивать проведение эксперимента уполномочены Минпромторг, Минсельхоз, Минкомсвязь, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФНС, ФТС, ФСБ России.

ИСТОЧНИК KP.RU