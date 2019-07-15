Банк "Открытие" потребовал арестовать имущество бывшего руководства
В арбитражный суд Москвы поступило заявление, в котором банк "ФК Открытие" просит арестовать имущество бывших топ-менеджеров компании и бывшего основного акционера АО "Открытие холдинг". Решение должно быть принято в качестве обеспечительных мер в деле о взыскании более 289,5 миллиарда рублей.
Ответчики по иску - экс-глава банка Евгений Данкевич, экс-президент банка Рубен Аганбегян, основатель "Открытия" Вадим Беляев, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев и "Открытие холдинг".
Суд рассмотрить заявление об обеспечении иска в 19 июля. Сам иск, поданный Банком России от лица "Открытия", также принят к производству. Предварительные слушания по делу назначены на 9 августа, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru в начале февраля текущего года сообщал, что бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич объявлен в розыск по подозрению в растрате 34 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU