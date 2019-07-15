Видео с обезвредившим грабителя Киану Ривзом восхитило и расстроило пользователей

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-15T05:53:19+03:00

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В Сети появилось видео, на котором голливудская звезда Киану Ривз оказывается на месте ограбления супермаркета и ведет себя, как настоящий герой.

"Киану Ривз" остановил грабителя.Постановочный ролик с поддельным Киану Ривзом за сутки посмотрели более 1,2 млн раз

В ролике актер заходит в магазин, где его узнают два парня и просят дать автограф. В это время у них за спиной человек с пистолетом грабит кассу. Он берет одного из парней в заложники и требует от продавца отдать деньги.

Ривз просит грабителя отпустить заложника и предлагает себя на его место: "Я - Киану Ривз, за меня ты получишь больше денег", - говорит он.

А когда преступник начинает палить в полицейского, актер перебрасывает злодея через себя и обезоруживает. Затем они дерутся и Киану, совсем как Джон Уик, сворачивает вору шею.

Пользователи сначала удивлялись и восхищались актером, но вскоре догадались, что перед ними фейк. Авторы ролика использовали технологию deepfake, которая позволяет смонтировать видео с участием известного человека. Нейросеть заменяет лицо статиста на портрет любой публичной персоны.

"Кто-нибудь покажет это настоящему Киану, серьезно, это потрясающе!", - нахваливают работу монтажеров пользователи.

"Меня так сильно обманули. Это удивительно, что я чувствую себя так глупо сейчас", — расстроился другой фанат актера.

"Черт возьми, этот deepfake изумляет, я думал, что это был двойник!!", - признался подписчик YouTube-канала Corridor.

Кое-кто написал, что не могли распознать подделку до того момента, как "Киану Ривз" заговорил - голос Ривза трудно перепутать.

"Когда он заговорил, я понял, что это подделка. В остальном, черт возьми, это действительно хорошо", — подчеркнул второй.

За сутки ролик посмотрели более 1,2 миллиона раз. Авторы канала пообещали, что следующим они подготовят видео о том, как они "подделали" Киану Ривза.

ИСТОЧНИК KP.RU