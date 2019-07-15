СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-15T07:26:41+03:00

В Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ЕС может одним звонком в Киев прекратить военный конфликт в Донбассе и побудить власть к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако, как подчеркнул сенатор, вместо этого Европа вводит санкции против России, потому что ей так "удобнее". Так Косачев прокомментировал недавнее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Она призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений.

- Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния, - написал Косачев в своем Facebook.

Сенатор напомнил, что РФ постоянно сигнализирует иностранным партнерам о готовности к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями. Но предложения российской стороны, по его словам, игнорируют.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма. По словам члена комитета СФ по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, действия экс-президента Незалежной Петра Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU