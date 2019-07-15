2019-07-15T07:26:41+03:00
Политика

В Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком

Сенатор Константин Косачев подчеркнул, что вместо этого Европа вводит очередные санкции против России
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком Фото:Валерий Шарифулин/ТАССВ Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Изменить размер текста:

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ЕС может одним звонком в Киев прекратить военный конфликт в Донбассе и побудить власть к диалогу с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Однако, как подчеркнул сенатор, вместо этого Европа вводит санкции против России, потому что ей так "удобнее". Так Косачев прокомментировал недавнее заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. Она призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений.

- Удобнее вводить санкции против России, чем одним звонком в Киев прекратить войну на Донбассе и побудить украинское руководство к диалогу с другой стороной противостояния, - написал Косачев в своем Facebook.

Сенатор напомнил, что РФ постоянно сигнализирует иностранным партнерам о готовности к активному диалогу о механизмах контроля над вооружениями. Но предложения российской стороны, по его словам, игнорируют.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Совфеде оценили заявление о последствиях украинской блокады Крыма. По словам члена комитета СФ по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, действия экс-президента Незалежной Петра Порошенко в отношении жителей полуострова действительно оттолкнули их от Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россияне получат дополнительный выходной день
В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%
Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен в Лос-Анджелесе
Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян
Компания Бахрейна хочет инвестировать в Крым около €500 млн
Видео с обезвредившим грабителя Киану Ривзом восхитило и расстроило пользователей
Банк "Открытие" потребовал арестовать имущество бывшего руководства
В России начали в качестве эксперимента маркировать молочную продукцию
Самолеты Boeing 737 MAХ не смогут возобновить полеты до 2020 года
Пушков назвал мотивы США в попытках помешать строительству "Северного потока-2"
Фильм "Человек-паук. Вдали от дома" удерживает лидерство в российском прокате
Россияне смогут снимать наличные с банковских карт прямо в кассах магазинов
Захарова призвала Киев обновить представление о европейских ценностях
Прошенко уверен, что украинских моряков освободят до выборов в Раду
Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран выполнять СВПД в полном объеме
Пожар на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске ликвидирован
СК завел дело по факту крушения вертолета в Подмосковье
Глава NASA назвал причины, по которым астронавтов США нет на Луне и Марсе
Глава МИД Ирана получил визу США для участия в мероприятии ООН
Генсек НАТО: именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД
Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии
Экс-посол Великобритании в США: Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" Обаме
Москвичей предупредили о «непростой неделе» из-за закрытия станций метро
Появились фото с места катастрофы вертолета в Подмосковье