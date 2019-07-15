2019-07-15T07:38:07+03:00
Экономика

В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%

При этом темпы рост экономики в стране во втором квартале замедлились до 6,2%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%Фото: REUTERS
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В государственном статистическом бюро Китая заявили, что Рост ВВП страны по итогам первого полугодия текущего года составил 6,3% в годовом выражении.

Однако темпы роста экономики в Китае во втором квартале замедлились до 6,2%. Это полностью совпало с прогнозами местных аналитиков, которые ожидали небольшого замедления во втором квартале до 6,2% с 6,4% в первом.

- Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в годовом выражении в первом полугодии 2019 года составил 45,09 триллиона юаней (6,6 триллиона долларов), рост в годовом выражении – 6,3%, - сообщается в государственном статистическом бюро.

К слову, показатель второго квартала стал самым низким за все время регулярных наблюдений за ВВП страны – с марта 1992 года. Отмечается, что даже в период мирового финансового кризиса квартальный показатель роста ВВП страны не падал ниже 6,4%, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что госдолг США достигнет 144% валового внутреннего продукта к 2049 году. Такой уровень долга станет самым высоким в истории страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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