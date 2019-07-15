Российские паспорта будут оформлять в криптобиокабинах

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-15T08:28:21+03:00

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В криптобиокабинах, в которых оформляют биометрическе загранпаспорта, можно будет оформить и российский паспорт. Устройства доработают, чтобы они могли использоваться и для выдачи внутренних документов.

Опытная эксплуатация кабин начнется уже в июле, а в конце 2019 года устройства будут поставлять в МФЦ Москвы, Московской области, Краснодара и Тулы. Об этом «Известиям» рассказал Владимир Кабанов, генеральный директор концерна «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Разработчики уверяют, что оформить документ можно будет за несколько минут. Но самостоятельно печатать и выдавать паспорт с чипом кабина не будет. Предполагается, что человек обратится в МФЦ, получив персонализированный бланк документа он пройдет в кабину, где верифицирует личность по биометрическим параметрам. При успешном подтверждении микросхема паспорта активируется, и документ становится действующим.

Но пока в разработчики не уверены, что процедура будет в точности отражать указанные шаги. Алгоритм применения будет известен после утверждения всех необходимых нормативных документов.

Ранее сайт kp.ru сообщал,что в России появятся биометрические банкоматы. Российский банки озадачились установкой данных устройств. Закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая может распознавать лица клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU