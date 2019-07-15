2019-07-15T09:37:14+03:00
Общество

Россияне стали заменять деловые костюмы джинсами

Согласно опросу, все больше людей начинают игнорировать офисный дресс-код
Елена АКИМОВА
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Россияне все чаще игнорируют офисный дресс-кодРоссияне все чаще игнорируют офисный дресс-кодФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Еще лет двадцать назад трудно было представить директора крупной фирмы без рубашки и галстука, сегодня же джинсы и футболки постепенно вытесняют строгий дресс-код. Из 39 тысяч респондентов, которых опросили в 104 странах мира (в том числе 861 офисный сотрудник в России) почти 74% выступили против обязательного ношения костюма в офисе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование компании Regus.

Россияне тоже считают костюм старомодным - так ответили 73% опрошенных. А, например, в Израиле, Аргентине и Южной Корее против обязательного ношения костюмов в офисах выступили 87,86 и 85% соответственно.

В офисном дресс-коде брюки почти заменили джинсы. 88% россиян считают их допустимыми в офисах. А в таких странах, как Финляндия, Румыния, Австрия и Швеция за джинсы на работе выступают 95-97% клерков. И только в Японии, Ирландии и Великобритании люди остались более консервативными и полагают, что костюм придает статус и влияет на успех на работе.

Рубашки, к слову, также постепенно утрачивают статус офисной одежды. Им на смену пришли футболки. Больше всего клерков в футболках можно встретить в кабинетах Финляндии (86%), Китая (82%) и Израиля (80%).

Единственное, что пока люди не приемлют для работы в офисе - это шорты, спортивный костюм и сланцы. Только 10% россиян допустимо отнеслись бы к такой форме одежды на рабочем месте. В мире этот процент чуть повыше - 18%. И только в Латинской Америке 98% опрошенных людей считают, что приходить в офис в «трениках» не зазорно. По 96% - в Аргентине, Чили и Коста-Рике. А все потому, что спортивного стиля придерживаются даже лидеры этих стран.

Понятие офисного дресс-кода постепенно меняется в сторону Casua, но эксперты все же считают, что презентабельный вид костюма влияет на бизнес.

- Приверженность к консервативному стилю одежды повышает статус не только сотрудников, но и самой компании. Окружающим легче согласиться с мнением человека, который одел в деловом стиле. Хотим мы того или нет, одежда работает либо на нас, либо против, - комментирует международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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