СЕГОДНЯ 10:12 2019-07-15T10:20:42+03:00

В Турции сообщили о прибытии в Анкару восьмого самолета с С-400 Фото: Анна САДОВНИКОВА

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Министерство национальной обороны Турции сообщило о прибытии в Анкару восьмого самолета с новой партией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Cамолет приземлился на авиабазе Мюртед.

- Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим восьмой самолет приземлился на авиабазе Мюртед, - сообщает министерство национальной обороны страны.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля текущего года. По данным Минобороны Турции, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 16 июля, Россия поставила в Турцию еще одну партию элементов зенитных систем С-400. На авиабазе Мюртед приземлился шестой самолет с военным грузом.

ИСТОЧНИК KP.RU