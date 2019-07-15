2019-07-15T11:33:19+03:00
Политика

В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"

Берлин неоднократно подчеркивал, что российско-европейский проект носит сугубо экономический характер
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до ГерманииФото: REUTERS
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Заявление сделал бывший министр ведомства канцлера Германии Рональд Пофалла, по его мнению,природный газ- самое перспективное для стран ЕС топливо в ближайшие десятилетия, самым экологичным и выгодным способом доставки которого является "Северный поток-2".

«В ближайшем будущем нам будут нужны дополнительные объёмы газа, и мы можем гарантировать немецкому обществу их поступление...только за счёт «Северного потока —2»», — заявил в интервью Deutschlandfunk немецкий политик.

По его словам, если в ближайшие 20 лет европейские государства, в частности Германия, планируют отказаться от использования угля, то "Северный поток-2" просто необходим. Странам Евросоюза в ближайшие годы понадобятся дополнительные объемы газа, обеспечить его регулярные поставки за счет российского проекта будет выгодно для всех сторон. Если ЕС решит ужесточить требования, уверен Пофалл, увеличится стоимость строительства и экплуатации газопровода, однако остановить проект полностью не получится.

В конце 2019 года Россия планирует запустить два новых магистральный гозопровода - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В настоящий момент транзит газа в Европу поддерживается контрактом с Украиной - через ее газотранспортную систему самый выгодный для Германии ресурс и попадает к заказчику. В Киеве опасаются, что после истечения контракта 31 декабря 2019 год газопровод страны окажется невостребованным. Против создания второго "Северного потока" также выступают США, Польша, Латвия и Литва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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