Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-15T11:14:37+03:00

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Для пассажиров бизнес- и первого классов в самолетах предусмотрено много дополнительных услуг, но, чтобы попасть на борт им все равно приходится стоять в общей очереди на паспортный контроль. В Общероссийском объединении пассажиров (ООП) решили, что для VIP-клиентов нужны в аэропортах отдельные VIP-окна, где человек может пройти проверку за 3 минуты, а не за 10-15, как обычно. И уже направили предложение внедрить такую услугу в Минтранс.

Подобная услуга fast track (в переводе означает «быстрый путь») есть во многих крупных аэропортах мира - в тех же Штатах и Великобритании, в Турции и Германии. Как говорят эксперты, это, во-первых, привлечет больше клиентов в бизнес-класс, во-вторых, доходы в бюджет от работы VIP-залов вырастут минимум на полтора миллиарда в год. На сегодняшний день услуга fast track доступна только для людей с дипломатическими паспортами, для экипажей самолетов и для транзитных пассажиров. Теперь через отдельное VIP-окно предлагают пропускать и VIP-клиентов.

Инициативу уже поддержали в Международной ассоциации аэропортов. Только они предлагают, чтобы такие VIP-окна находились в VIP-залах (как было до 2015-го года). Так дополнительную прибыль получат не только авиакомпании, но и аэропорты. А вот в погранслужбе ФСБ идею пока не поддержали.

Напомним, именно это ведомство инициировало закрыть отдельные окна в VIP-залах, ссылаясь на нехватку кадров. И именно по этой причине клиентов в этих залах уменьшилось вдвое. Как будет на этот раз, посмотрим. Некоторые эксперты настаивают, что услуга fast track должна быть доступна не только для клиентов бизнес-класса, а для всех - но за отдельную плату. Это будет выгодно, например, тем, кто опаздывает на самолет, или кто летит трансфером с короткой стыковкой рейсов. Пока Минтранс рассматривает все «за» и «против», пишет газета «Известия».

Ранее сайт kp.ru сообщал, что аэропорт «Домодедово» планирует установить специальные рамки для бесконтактной проверки на алкогольное опьянение. Стоимость устройств составляет 34 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU