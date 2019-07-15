В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер
Власти Королевства Великобритании решили поощрять заключенных за хорошее поведение. Руководство тюрем сможет выдавать осужденным ключи от их камер, чтобы те больше времени проводили за их пределами. Помимо этого, у заключенных будут и другие стимулы хорошо себя вести.
Еще одним «пряником» станет доступ на кухню, чтобы самостоятельно готовить себе еду. Также им предоставят более длительные свидания и возможность чаще ходить в спортзал. Бонусом станет и выбор времени для посещения душа.
- Эта новая схема дает руководителям тюрем инструменты для установки четких стандартов поведения и повышает способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни, - объяснил министр юстиции Дэвид Гоук.
Также в качестве награды за примерное поведение заключенные смогут рассчитывать на более длительные свидания, самостоятельное приготовление еды для себя, и получат возможность чаще посещать спортзал, а также выбирать время похода в душ.
Также, как сообщает The Guadian, заключенным, которые хорошо себя ведут, разрешат закрывать дверь своей камеры, когда они захотят побыть наедине с собой.
ИСТОЧНИК KP.RU