СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-15T11:38:30+03:00

В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер Фото: EAST NEWS

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Власти Королевства Великобритании решили поощрять заключенных за хорошее поведение. Руководство тюрем сможет выдавать осужденным ключи от их камер, чтобы те больше времени проводили за их пределами. Помимо этого, у заключенных будут и другие стимулы хорошо себя вести.

Еще одним «пряником» станет доступ на кухню, чтобы самостоятельно готовить себе еду. Также им предоставят более длительные свидания и возможность чаще ходить в спортзал. Бонусом станет и выбор времени для посещения душа.

- Эта новая схема дает руководителям тюрем инструменты для установки четких стандартов поведения и повышает способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни, - объяснил министр юстиции Дэвид Гоук.

Также в качестве награды за примерное поведение заключенные смогут рассчитывать на более длительные свидания, самостоятельное приготовление еды для себя, и получат возможность чаще посещать спортзал, а также выбирать время похода в душ.

Также, как сообщает The Guadian, заключенным, которые хорошо себя ведут, разрешат закрывать дверь своей камеры, когда они захотят побыть наедине с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU