2019-07-15T11:38:30+03:00
Общество

В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камер

Руководство также позволить осужденным готовить себе еду
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камерВ Британии за хорошее поведение заключенным будут давать ключи от их камерФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Власти Королевства Великобритании решили поощрять заключенных за хорошее поведение. Руководство тюрем сможет выдавать осужденным ключи от их камер, чтобы те больше времени проводили за их пределами. Помимо этого, у заключенных будут и другие стимулы хорошо себя вести.

Еще одним «пряником» станет доступ на кухню, чтобы самостоятельно готовить себе еду. Также им предоставят более длительные свидания и возможность чаще ходить в спортзал. Бонусом станет и выбор времени для посещения душа.

- Эта новая схема дает руководителям тюрем инструменты для установки четких стандартов поведения и повышает способность поддерживать стабильность, при этом уводя преступников от криминальной жизни, - объяснил министр юстиции Дэвид Гоук.

Также в качестве награды за примерное поведение заключенные смогут рассчитывать на более длительные свидания, самостоятельное приготовление еды для себя, и получат возможность чаще посещать спортзал, а также выбирать время похода в душ.

Также, как сообщает The Guadian, заключенным, которые хорошо себя ведут, разрешат закрывать дверь своей камеры, когда они захотят побыть наедине с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии рассказали о неизбежности строительства "Северного потока-2"
Украинский политолог озвучил возможные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса
Пассажирам бизнес-класса разрешат проходить паспортный контроль в ускоренном режиме
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинский может выйти на свободу в понедельник
Специалисты рассказали, когда на земле снова увидят «кровавую луну»
Голикова поручила Минздраву упростить выписку наркотических препаратов на дому
Почти двести человек прошли регистрацию в качестве кандидатов на выборах в МГД
В Турции сообщили о прибытии в Анкару восьмого самолета с С-400
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Трамп рассказал о больших экономических успехах США
Семью закладчиков с кокаином в машине задержали в Подмосковье
Россияне стали заменять деловые костюмы джинсами
В Московской области нашли скелет ребенка, убитого 50 лет назад
Российский летчик Ярошенко обратился к медикам в американской тюрьме
Российский летчик Ярошенко обратился к медикам в американской тюрьме
В Москве задержали бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова
Эксперты объяснили, почему несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился
Российские паспорта будут оформлять в криптобиокабинах
В Москве поймали 22-летнего хоккеиста "Спартака" с поддельными водительскими правами
Более 60% россиян поддерживают идею запрета использования гаджетов в школе
В Непале количество жертв наводнений и оползней выросло до 65 человек
Россияне получат дополнительный выходной день
В Китае ВВП за первое полугодие вырос на 6,3%
Пол Маккартни и Ринго Старр вместе исполнили несколько песен в Лос-Анджелесе
В Совфеде заявили, что конфликт в Донбассе можно остановить одним звонком
Власти Южной Кореи не пустили в страну 16 россиян