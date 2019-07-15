2019-07-15T12:00:38+03:00
Политика

ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца

Сообщается, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяцаФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяцаФото: REUTERS
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Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

- Поданы ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Артеменко А. А., Эйдера А. Д., Сороки В. В. до 26 октября 2019 года, в отношении остальных обвиняемых - до 24 октября 2019 года, - отметили в суде, сообщает "ТАСС".

Напомним, 25 ноября прошлого года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Против них было возбуждено дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что экс-президент Украины Петр Прошенко уверен, что украинских моряков освободят до выборов в Раду. Он заявил,что международный трибунал постановил освободить украинцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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