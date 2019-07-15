Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов
Ранее СМИ сообщили. что 26 россиян не смогли подтвердить цель своего приезда при прохождении пограничного контроля
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Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что несоблюдение требований по обязательным документам, включая обратные билеты и подтверждение брони гостиниц, стало причиной депортации российских туристов из Южной Кореи.
Ранее СМИ сообщили о том, что 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Южную Корею рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда.
ИСТОЧНИК KP.RU