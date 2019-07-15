Российских туристов не пустили в Южную Корею из-за нехватки подтверждающих документов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-15T12:24:51+03:00

Ранее СМИ сообщили. что 26 россиян не смогли подтвердить цель своего приезда при прохождении пограничного контроля

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Советник руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин заявил, что несоблюдение требований по обязательным документам, включая обратные билеты и подтверждение брони гостиниц, стало причиной депортации российских туристов из Южной Кореи.

Ранее СМИ сообщили о том, что 26 российских граждан, прибывших в ночь с 13 на 14 июля в Южную Корею рейсами авиакомпании S7, при прохождении пограничного контроля не смогли подтвердить цель своего приезда.

ИСТОЧНИК KP.RU