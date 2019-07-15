Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-15T12:43:42+03:00

Мамука Бахтадзе заявил, что даже те, кто использовал протест молодежи в своих целях не уйдет от ответственности

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Процесс расследования дела о беспорядках в Тбилиси 21 июня станет примером того, что никто не останется безнаказанным, в том числе и те, кто использовал протесты для своих политических целей. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

«Никто не останется ненаказанным, и процесс, который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях», - сказал он.

Бахтадзе отметил, что много граждан Грузии пострадали во время протестов. Также глава грузинского кабмина подчеркнул, что правительство должно дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий.

Напомним, в 21 июня в грузинской столице начались антироссийские выступления, поводом для которых стало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В связи с последующими протестами Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718901" frameborder="0"></iframe> В Тбилиси люди требовали извинений от телеканала "Рустави 2" за ругань в эфире в адрес российских властей.Дина КАРПИЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU