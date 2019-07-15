Премьер-министр Грузии о беспорядках в Тбилиси: никто не останется безнаказанным
Процесс расследования дела о беспорядках в Тбилиси 21 июня станет примером того, что никто не останется безнаказанным, в том числе и те, кто использовал протесты для своих политических целей. Соответствующие заявление сделал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
«Никто не останется ненаказанным, и процесс, который ведется с 21 июня, является наглядным примером этого. От ответственности не уйдут и те так называемые политики, безответственные люди, которые использовали искренний протест нашей молодежи в своих провокационных целях», - сказал он.
Бахтадзе отметил, что много граждан Грузии пострадали во время протестов. Также глава грузинского кабмина подчеркнул, что правительство должно дать правовую оценку всем тем случаям, в которых возможно имело место превышение полномочий.
Напомним, в 21 июня в грузинской столице начались антироссийские выступления, поводом для которых стало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. В связи с последующими протестами Россия приняла решение с 8 июля ввести запрет на авиасообщение между двумя странами.
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ИСТОЧНИК KP.RU