Будущее российских моногородов обсуждают на форуме в Тольятти

СЕГОДНЯ 12:38 2019-07-15T12:38:18+03:00

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В Тольятти проходит всероссийский форум-совещание по развитию моногородов. Участие в нем принимают представители органов власти, которые занимаются поддержкой таких населенных пунктов, а также представители регионов, где такие субъекты существуют. Цель работы на форуме – выработать ряд предложений и проектов, которые позволят моногородам активно развиваться, сделают их экономику разносторонней.

- Хочу сказать большое спасибо за организацию такого мероприятия губернатору Самарской области. Очень логично, что по теме моногородов мы собрались здесь, в Тольятти. Это один из самых больших моногородов России, где к тому же смогли добиться хороших результатов в диверсификации экономики. Занятость в сфере среднего и малого предпринимательства в городе 51%. Эта цифра говорит о многом. И сегодня здесь мы должны продумать реальные инструменты, которые позволят развиваться всем моногородам, - отметил Максим Орешкин.

Губернатор Самарской области в свою очередь поблагодарил за то, что форум решили провести именно в этом регионе. И отметил, что поддержка государства важна для моногородов, Тольятти является отличным примером того, как это работает:

- Сегодня благодаря мерам поддержки в Тольятти появилась возможность диверсифицировать экономику, этому свидетельство появление ОЭЗ и технопарка. Сейчас время двигаться дальше, мы подготовили проект предложений от региона, которые обязательно озвучим, - уточнил Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU