Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета
Пассажиры мексиканской авиакомпании Magnicharters сняли на видео полет самолета с отказавшим двигателем. У воздушного судна произошел сбой в работе одной из турбин, к счастью, пилотам удалось посадить самолет.
Уже на земле техники выяснили, что причиной поломки двигателя стал инородный предмет – во время полета внутрь попала птица.
Пассажиры проявили удивительное самообладание, вместо того, чтобы испуганно вжаться в кресло, они достали мобильные телефоны. На видео, которое появилось на сервисе YouTube, можно расслышать, что двигатель начинает издавать «рваные» звуки. Видно, что самолет дергается и вибрирует. Несколько сильных хлопков полностью выводят оборудование из строя, турбина замолкает и дальше полет продолжается на одном двигателе.
Известно, что самолет безопасно приземлился в аэропорту отправления города Пуэрто-Вальярта, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Отказ двигателя во время полета.
ИСТОЧНИК KP.RU