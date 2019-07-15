Пассажиры сняли на видео отказ двигателя во время полета

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-15T12:44:20+03:00

После посадки выяснилось, что в турбину попала птица [видео]

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Пассажиры мексиканской авиакомпании Magnicharters сняли на видео полет самолета с отказавшим двигателем. У воздушного судна произошел сбой в работе одной из турбин, к счастью, пилотам удалось посадить самолет.

Уже на земле техники выяснили, что причиной поломки двигателя стал инородный предмет – во время полета внутрь попала птица.

Пассажиры проявили удивительное самообладание, вместо того, чтобы испуганно вжаться в кресло, они достали мобильные телефоны. На видео, которое появилось на сервисе YouTube, можно расслышать, что двигатель начинает издавать «рваные» звуки. Видно, что самолет дергается и вибрирует. Несколько сильных хлопков полностью выводят оборудование из строя, турбина замолкает и дальше полет продолжается на одном двигателе.

Известно, что самолет безопасно приземлился в аэропорту отправления города Пуэрто-Вальярта, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720215" frameborder="0"></iframe> Отказ двигателя во время полета.

ИСТОЧНИК KP.RU