СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-15T12:48:33+03:00

Россияне смогут снимать с банковских карт в кассах магазинов не более трех тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

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В эксперимент по снятию наличных с банковских карт прямо в кассе магазина заинтересованы банки, имеющий широкий охват работы по географии, но им также необходимо ввести определенный лимит на снятие средств из-за риска мошеннических действий. Соответствующие заявление сделал вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

«В первую очередь в данном сервисе будут заинтересованы банки, имеющие широкий охват работы по географии, большое количество банкоматов и POS-терминалов и предоставляющие услуги инкассации», - передают РИА Новости слова Войлукова, который отметил, что скорее всего лимит на снятие наличных за один раз будет не более трех тысяч рублей при условии совершения покупки.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, пилотные проекты снятия наличных с банковских карт прямо в магазине были запущены в прошлом году в сельской местности. Расширенная версия эксперимента будет тестироваться тоже в населенных пунктах нехваткой банкоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU