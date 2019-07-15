СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-15T12:53:39+03:00

Почти 300 футбольных болельщиков задержали во Франции после выхода Алжира в финал Африканского кубка наций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В некоторых городах Франции прошли беспорядки с участием футбольных болельщиков. Таким образом они отмечали выход Алжира в финал Африканского кубка наций. Местами фанаты праздновали до утра. Французская полиция задержала 282 человека, под стражей до сих остается порядка 250 из них.

Футболисты из Алжира со счетом 2:1 обыграли сборную Нигерии в полуфинальном матче. После этого фанаты в привычной им манере вышли на улицы Марселя, Парижа и Лиона. Они пускали петарды, с флагами залезали на фонарные столбы, поджигали мусорные баки и машины. В Марселе фанаты и вовсе забросали камнями полицейских. В Париже против болельщиков применили слезоточивый газ.

Тем, кто до сих остается в полицейских участках под стражей, предъявили обвинение в неповиновении требованиям полиции и действиях, создающих угрозу для жизни окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU