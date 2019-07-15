«Яндекс.Такси» объединяется с группой компаний «Везет»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-15T15:16:31+03:00

Помимо России воспользоваться услугами сервиса от отечественной компании возможно в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров одного из крупнейших конкурентов, компании "Везёт".

Пользователям не придется менять привычные приложения для заказа такси на новые. Если вы пользователь "Везёт", вызвать себе машину проверенного таксопарка будет возможно с помощью все тех приложений Rutaxi и «Везёт».

Вместе с этим, Яндекс.Такси планирует вложить около 8 миллиардов рублей в развитие сервиса в регионах России, половину из них направят на внедрение новых технологий, обеспечивающих безопасность перевозок пассажиров сервиса, вторую половину бюджета направят на программы поддержки местных таксопарков и их водителей.

Два года назад Яндекс.Такси подписали соглашение об объединении бизнеса и сервисов с американской международной компанией Uber, на тот момент крупнейшим конкурентом российского сервиза по заказу такси. Теперь, после нового "слияния", акционеры "Везёт" получат до 3.6% акция Яндекс.Такси, головной компании Яндекса будет принадлежать 56.2% , доля Uber останется прежней, 35%. Оставшиеся 5.3% акций одной из перспективнейших компаний России принадлежит ее сотрудникам в рамках программы поощрения.

Сервисы уже получили большую часть всех необходимых соглашений, единственный оставшийся пункт - согласие антимонопольной службы России. Информация о слиянии крупных компаний появилась на сайте Яндекса.

Помимо России воспользоваться услугами сервиса от отечественной компании возможно в 17 странах Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU