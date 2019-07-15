Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-15T13:42:56+03:00

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С 2014 года было выявлено почти три тысячи тонн санкционных продуктов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

«За весь период действия санкций в пунктах пропуска через госграницу РФ сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции», - сообщают в ведомстве.

Роспотребнадзор подчеркнули, что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «уделяет особое внимание контролю за санкционной продукцией».

В опубликованном сообщении говорится о том, что за весь период было снято с реализации и уничтожено 985 тонн продукции, как запрещенной к ввозу, так и той информации о происхождении которой не достоверна. Большую долю (63%) среди снятой с реализации продукции составляет фрукты и овощи.

Напомним, ранее Роспотребнадзор предложил ввести запрет на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Вице-премьер России Алексей Гордеев поддержал инициативу, назвав неправильным уничтожать продукты питания. Он предложил их изымать и рассмотреть вопрос о том, как можно их использовать. Позже в Кремле заявили, что санкционные продукты должны «таковыми и оставаться».

ИСТОЧНИК KP.RU