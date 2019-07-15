2019-07-15T14:22:02+03:00
Политика

В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о последнем шансе России

Ранее Йенс Столтенберг заявил о том, что ответственность за сохранение ДРСМД полностью лежит на России
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о последнем шансе РоссииВ Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о последнем шансе РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберга о последнем шансе России по Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Столтенберг прав в том, что это несёт угрозу миру в Европе, а соответственно, и миру во всём мире. Но он не возлагает ответственность на США по вполне понятным причинам. Соединённые Штаты Америки — лидер НАТО, и всё НАТО подыгрывает под его аккомпанемент», — передает RT слова Чепы.

Вместе с тем, депутат напомнил, что Россия не выходила из договора, а лишь приостановила его. Россия, как выразился Чепа, рассчитывает на помощь Европы, которая обязана для общей безопасности оказать воздействие на США.

Ранее генеральный секретарь НАТО призвал Россию "воспользоваться последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД". По его мнению, сейчас на кону стоит безопасность всей Европы.

1 февраля текущего года США заявили о начале полугодовой процедуры расторжения ДРСМД, руководствуясь обвинениями в сторону России в нарушении положений договора. В ответ российская сторона 3 июля объявила о приостановке выполнения договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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