2019-07-15T14:53:50+03:00
Общество

Рабочая группа рассмотрит вопрос о запрете использования гаджетов в школах

Матвиенко заявила, что эксперты и педагоги должны решить нужно ли запретить смартфоны в учебных заведениях
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России создадут рабочую группу по вопросу запрета использования гаджетов в школеВ России создадут рабочую группу по вопросу запрета использования гаджетов в школеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Для решения вопроса о запрете смартфонов в школах будет создана рабочая группа, которая будет состоять из экспертов, педагогов, а возглавит ее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Соответствующие заявление сделала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы решили создать рабочую группу во главе с руководителем Роспотребнадзора, с участием экспертов, педагогов, которая предложит меры регулирования использования телефонов учениками в школах», - сказала она на форуме «Территория смыслов».

Матвиенко также подчеркнула, что она не предлагала запретить в школах мобильные телефоны. «Про запрещать я ничего не говорю... Хотя написали, что я запретила уже, все это неправда», - заявила она.

Напомним, ранее сообщили, что 4 июля на заседании Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Москалькова заявила, о необходимости запрета ношения учениками телефонов в школы и отметила, что уже к 1 сентября надо решить данный вопрос.

Как сообщал сайт kp.ru, более 60% россиян поддерживают данную инициативу, при этом поддержка идеи запрета за последний год снизилась на 6%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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