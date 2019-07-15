Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA

СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-15T16:46:23+03:00

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Глава правительства Великобритании Тереза Мэй уже танцевала на публике под песню группы ABBA. Очевидно, политику нравится именно песня Dancing Queen, потому что она уже во второй раз, пританцовывая вышла под нее на сцену.

Очевидцы запечатлели момент на видео и выложили в сеть. Произошло все на музыкальном фестивале Henley в городе Хенли-он-Темс. Тереза Мэй ритмично двигалась под музыку, а толпа людей повторяла движения, которые уже стали фирменными. Политик размахивала руками, согнув и чуть приподняв их вверх.

Напомним, что в октябре прошлого года представитель правительства Великобритании выступала на Консервативной партии королевства.Тогда Тереза Мэй тоже вышла на сцену под Dancing Queen, а ее походку засняли на видео. Этот ролик стал очень популярным в сети из-за необычной танцевальной походки политика.

Мэй танцует под песню группы ABBA Dancing Queen.

ИСТОЧНИК KP.RU