В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о «последнем шансе» на спасение ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-15T14:57:39+03:00

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Обвиняя Москву в разрушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Североатлантический альянс скрывает свои намерения увеличить военный арсенал в Европе. Соответствующим образом член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об односторонней ответственности России за сохранение ДРСМД

«Руководство НАТО лукавит, обвиняя Россию в разрушении ДРСМД и прикрывая тем самым запланированное ранее увеличение военного арсенала в Европе. Ответственность за сохранение ДРСМД несут именно США, которые в одностороннем порядке, при полном отсутствии фактов и доказательств вины России в нарушении положений ДРСМД», - сказал депутат, отметив, что «устами генсека НАТО Столтенберга говорит Вашингтон».

Напомним, накануне Столтенберг призвал Россию воспользоваться «последним имеющимся шансом, чтобы сохранить ДРСМД» и заявил, что именно Москва несет «единоличную ответственность за истечение договора».

Напомним, 2 февраля Россия приостановила свое участие в договоре. Решение было принято после того, как американский президент Дональд Трамп объявил том, что, Вашингтон перестанет выполнять свои обязательства по соглашению, поскольку Москва якобы нарушает пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU