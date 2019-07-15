Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-15T15:30:37+03:00

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Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации высказалась против того, что однополые пары усыновляли детей. Политик считает, что наличие таких пар у гомосексуальных пар приведет к «вырождению человечества».

- Есть фундаментальные основы счастья, особенно для нашей страны. Вообще понимание счастья у разных поколений, в разные времена, у каждого народа, даже у каждого человека - свое. Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители. Мы видим, как в последнее время размываются эти основы, подвергаются эрозии, - сказала Матвиенко.

Она даже вспомнила, что в некоторых странах в законе вместо понятия «мама» и «папа» вводят слова «родитель 1» и «родитель 2», сообщает ТАСС. Матвиенко считает это недопустимо.

- Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"? Можно ли такое представить? Либо право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Приведет просто к вырождению человечества, - задается вопросами политик.

Напомним, что Матвиенко ранее высказалась, что школьникам нужно запретить пользоваться гаджетами в школе. До этого она предложила создать в России министерства счастья и будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU