2019-07-15T15:30:37+03:00
Общество

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парами

По мнению политика, это приводит к «вырождению человечества»
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиМатвиенко выступила против усыновления детей однополыми парамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации высказалась против того, что однополые пары усыновляли детей. Политик считает, что наличие таких пар у гомосексуальных пар приведет к «вырождению человечества».

- Есть фундаментальные основы счастья, особенно для нашей страны. Вообще понимание счастья у разных поколений, в разные времена, у каждого народа, даже у каждого человека - свое. Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители. Мы видим, как в последнее время размываются эти основы, подвергаются эрозии, - сказала Матвиенко.

Она даже вспомнила, что в некоторых странах в законе вместо понятия «мама» и «папа» вводят слова «родитель 1» и «родитель 2», сообщает ТАСС. Матвиенко считает это недопустимо.

- Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"? Можно ли такое представить? Либо право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? Приведет просто к вырождению человечества, - задается вопросами политик.

Напомним, что Матвиенко ранее высказалась, что школьникам нужно запретить пользоваться гаджетами в школе. До этого она предложила создать в России министерства счастья и будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
17 июля состоится неформальная встреча Путина и Лукашенко
Клинцевич объяснил, почему ЕС не спешит решить конфликт на Донбассе
«Яндекс.Такси» объединяется с группой компаний «Везет»
Стали известны имена задержанных на криминальной сходке авторитетов в Люберцах
Госдума в ближайшее время приступит к обсуждению проекта курилок в аэропортах
В Госдуме прокомментировали слова Столтенберга о «последнем шансе» на спасение ДРСМД
Итальянская полиция конфисковала арсенал оружия для наемников на Донбассе
Рабочая группа рассмотрит вопрос о запрете использования гаджетов в школах
В Госдуме прокомментировали слова генсека НАТО о последнем шансе России
Зеленский подписал указ о проведении Дня независимости без военного парада
В Киеве завершилась встреча украинского и российского омбудсменов
Матвиенко заявила об отсутствии планов ограничить возможности граждан РФ в интернете
Роспотребнадзор: за 5 лет выявлено три тысячи тонн санационных продуктов
Лефортовский суд Москвы отправил под арест по подозрению в госизмене сотрудника ЦНИИмаш
В Краснопресненском районе Москвы возник крупный пожар
На выборы в Раду на Украину прибыли более 200 международных наблюдателей
Песков заявил, что Кремль следит за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского