2019-07-15T15:27:58+03:00
Политика

Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями

Спикер Совета Федерации считает, что фундаментальными основами счастья выступают семья, дети и родители
Марина ВЕНЦОВА
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: фейсбук СФПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: фейсбук СФ
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Предоставление права однополым родителям усыновлять детей приведет к вырождению человечества. Такое мнение в понедельник высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Можно ли представить, что малыш, который во всех странах, на всех языках произносит первое слово "мама", теперь будет произносить "родитель № 1"? Можно ли такое представить? Либо право однополым бракам усыновлять детей, к чему это приведет? - приводит ТАСС ее слова. - Приведет просто к вырождению человечества».

Матвиенко отметила, что для России есть фундаментальные основы счастья, хотя разумеется, что понимание его для каждого поколения, народа и даже человека разное. «Тем не менее фундаментальные основы, на мой взгляд, едины: это семья, это дети, это родители», - подчеркнула спикер Совфеда.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов, как писал сайт kp.ru, потребовал наказать тех, кто признал однополые браки в России. Новобрачных гомосексуалистов парламентарий вообще предложил выгнать из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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