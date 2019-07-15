2019-07-15T15:44:07+03:00
Политика

Москалькова: список Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев

В списке России представлены около 40 человек
Марина ВЕНЦОВА
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Татьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССТатьяна Москалькова. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила, что список Киева на обмен задержанными включает 120 украинцев, в списке РФ - около 40 человек. Однако, по ее слова, сложность заключается в том, что многие из этих людей имеют двойное гражданство.

"Сегодня была заявлена цифра 120 человек (освобождения которых хочет Киев), которые находятся в списке, а в нашем списке сегодня примерно 40 человек, но эти списки подлежат ревизии", - приводит РИА Новости слова Москальковой.

По её словам, каждый случай должен быть рассмотрен отдельно и индивидуально. При этом Москалькова отметила, что сложность этих списков заключается в том, что значительное количество людей имеют гражданство Украины и России.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Киеве завершилась встреча уполномоченных по правам человека Украины и России - Людмилы Денисовой и Татьяны Москальковой. В ходе переговоров главным стал вопрос механизма возвращения задержанных украинских и российских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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