2019-07-15T15:59:55+03:00
В мире

Глава МИД Великобритании назвал главную угрозу для человечества

По словам Джереми Ханта, она заключается в распространении ядерного оружия на Ближнем Востоке
Марина ВЕНЦОВА
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Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми ХантГлава британского внешнеполитического ведомства Джереми ХантФото: REUTERS
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Глава британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант пообещал приложить все усилия для того, чтобы не допустить распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. По его словам, необходимо сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Ближний Восток является одним из самых нестабильных регионов мира, а если бы разные стороны были вооружены ядерным оружием, то это представляло бы экзистенциальную угрозу для человечества, - приводит его слова агентство Press Association. - Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не допустить этого".

Хант также добавил, что "Великобритания, наряду с Францией и Германией, делает все возможное, чтобы сохранить ядерную сделку". Кроме того, он добавил, что работает над тем, чтобы побудить Иран в вернуться к ее соблюдению.

Накануне, как писал сайт kp.ru, Германия, Франция и Великобритания призвали Иран в полном объеме выполнять СВПД. Страны попросили содействовать деэскалации ситуации в регионе, а также заверили, что продолжат искать пути для диалога, которые предусматриваются соглашением.

Напомним, 10 июля Тегеран сообщил, что готов начать обогащение урана до 20%, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий не начнут выполнять условия соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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