2019-07-15T16:12:32+03:00
Политика

В Азербайджане группу граждан из Грузии обвинили в нападении на пограничный наряд

Посол Грузии в связи с данным инцидентом был вызван в азербайджанский МИД
Марина ВЕНЦОВА
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Посла Грузии вызвали в МИД АзербайджанаПосла Грузии вызвали в МИД АзербайджанаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Группа жителей Грузии, нарушив границу с Азербайджаном, совершила нападение на пограничный наряд. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева.

«Группа из Грузии, нарушив границу, совершила 14 июля нападение на пограничный наряд, несущий службу вблизи комплекса "Кешикчидаг", оскорбив их нецензурными словами», - приводит ее слова РИА Новости.

Абдуллаева добавила, что в связи с данным инцидентом, посол Грузии в Азербайджане был вызван в МИД для разъяснения ситуации. "Мы расцениваем это как провокацию, - подчеркнула представитель азербайджанского ведомства. - МИД Азербайджана потребовал у противоположной стороны соответствующего расследования данного инцидента и информирования об этом МИД».

Представитель МИД Азербайджана также подчеркнула, что вызывает сожаление тот факт, что данный инцидент идет вразрез с духом стратегического партнерства между странами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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