В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский
Один сотрудник правоохранительных органов Грузии задержан за превышение полномочий в ходе разгона акции в центре Тбилиси 20-21 июня. Об этом в понедельник сообщили в Генпрокуратуре страны.
"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии", - сказали в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что следствием установлено, что утром 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком. Кроме того, там добавили, что расследование в отношении других правоохранителей продолжается.
Напомним, 20 июня в Тбилиси начались митинги. Грузины протестовали в связи с тем, что российский депутат Сергей Гаврилов сел не в то кресло. В ходе протестов пострадали более 300 участников акции и почти сто полицейских. В МИД России происходящее назвали кошмарной провокацией.
Столкновения с полицией в Тбилиси.
ИСТОЧНИК KP.RU