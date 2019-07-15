СЕГОДНЯ 17:54 2019-07-15T17:54:09+03:00

В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным ведомства, расследования в отношении других сотрудников правоохранительных органов продолжается [видео]

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Один сотрудник правоохранительных органов Грузии задержан за превышение полномочий в ходе разгона акции в центре Тбилиси 20-21 июня. Об этом в понедельник сообщили в Генпрокуратуре страны.

"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии", - сказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что следствием установлено, что утром 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком. Кроме того, там добавили, что расследование в отношении других правоохранителей продолжается.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались митинги. Грузины протестовали в связи с тем, что российский депутат Сергей Гаврилов сел не в то кресло. В ходе протестов пострадали более 300 участников акции и почти сто полицейских. В МИД России происходящее назвали кошмарной провокацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715909" frameborder="0"></iframe> Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU