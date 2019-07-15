2019-07-15T17:54:09+03:00
В мире

В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский

По данным ведомства, расследования в отношении других сотрудников правоохранительных органов продолжается [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейскийВ Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Один сотрудник правоохранительных органов Грузии задержан за превышение полномочий в ходе разгона акции в центре Тбилиси 20-21 июня. Об этом в понедельник сообщили в Генпрокуратуре страны.

"В рамках расследования на основе полученных доказательств задержан один сотрудник МВД Грузии", - сказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что следствием установлено, что утром 21 июня сотрудник ведомства превысил свои полномочия и физически расправился с задержанным по административному правонарушению молодым человеком. Кроме того, там добавили, что расследование в отношении других правоохранителей продолжается.

Напомним, 20 июня в Тбилиси начались митинги. Грузины протестовали в связи с тем, что российский депутат Сергей Гаврилов сел не в то кресло. В ходе протестов пострадали более 300 участников акции и почти сто полицейских. В МИД России происходящее назвали кошмарной провокацией.

Столкновения с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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