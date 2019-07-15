В Госдуме оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-15T18:45:52+03:00

Депутат парламента от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что Киев пока не предоставил ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель

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Депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, в настоящее время украинские власти не предоставили мировой общественности ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель. «Пуски мы видели, а результата нет, - цитирует его слова RT. - Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?».

Бальбека также добавил, что такими заявлениями Турчинов, вероятно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов уточнял, что защиту Крымского моста обеспечивают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также зенитно-ракетные системы С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU