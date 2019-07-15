2019-07-15T18:45:52+03:00
Политика

В Госдуме оценили слова Турчинова о способности «снести» Крымский мост

Депутат парламента от Республики Крым Руслан Бальбек отметил, что Киев пока не предоставил ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан БальбекДепутат Госдумы от Республики Крым Руслан БальбекФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

По его словам, в настоящее время украинские власти не предоставили мировой общественности ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель. «Пуски мы видели, а результата нет, - цитирует его слова RT. - Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?».

Бальбека также добавил, что такими заявлениями Турчинов, вероятно, пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Ранее военный эксперт Александр Артамонов уточнял, что защиту Крымского моста обеспечивают зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также зенитно-ракетные системы С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Мазурова
Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!
Индия и Россия договорились заключать оборонные сделки в национальных валютах
Банк Англии выпустит 50-фунтовую банкноту с портретом Алана Тьюринга
Французский изобретатель пролетел над Елисейскими полями на ховерборде
Эрдоган: следующая цель Турции - совместное с Россией производство систем ПВО
В Индии при падении аттракциона погибли два человека, еще 29 госпитализированы
«На здоровье не жаловалась»: Подруга о погибшей клиентке массажного салона
В России заморозку накопительной части пенсии планируется продлить до 2020 года
В России может появиться «черный список» опекунов
Министр обороны Германии 17 июля подаст в отставку
В Грузии за превышение полномочий на акции протеста задержан полицейский
Турчинов заявил о способности Киева за минуты «снести» Крымский мост
Мэй считает неприемлемым критику Трампа в адрес женщин-демократов
Ветеран подразделения антитеррора "Альфа" сообщил об увольнении командира Валерия Канакина
Тереза Мэй снова станцевала под песню группы ABBA
Эксперт не увидел причин для заморозки цен на автомобили
В Госдуме рассказали об условиях снятия ограничений с Грузии
Суд Киева перенес рассмотрение дела Вышинского на 19 июля
Омбудсмен России подала прошение об освобождении Вышинского под подписку о невыезде
В Азербайджане группу граждан из Грузии обвинили в нападении на пограничный наряд
При взрыве в Афганистане по меньшей мере девять человек погибли
Глава МИД Великобритании назвал главную угрозу для человечества