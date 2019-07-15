Тверской суд Москвы арестовал Дмитрия Мазурова

СЕГОДНЯ 19:11 2019-07-15T19:11:46+03:00

Владелец группы компаний «Новый поток» подозревается в хищении 29 миллионов долларов

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Тверской суд Москвы отправил в СИЗО владельца группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова, который подозревается в хищении 29 миллионов долларов. Мера пресечения избрана до 12 сентября.

"Удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Мазурова меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 сентября", - приводит ТАСС слова судьи Елены Булгаковой.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Москве задержан председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров. Бизнесмен был доставлен в следственный департамент МВД. Отмечалось, что он проходит подозреваемым по уголовному делу.

Напомним, группа компаний "Новый поток" владеет нефтяными месторождениями и объединяет активы, осуществляющие нефтепереработку и сбыт нефтепродуктов как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Базовым нефтеперерабатывающим активом группы является Антипинский нефтеперерабатывающий завод.

ИСТОЧНИК KP.RU