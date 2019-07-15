Благоустройство Детского Черкизовского парка планируют завершить к концу июля

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-15T22:18:07+03:00

Завершить благоустройство Детского Черкизовского парка на востоке Москвы планируется до конца июля 2019 года

Всего на территории парка планируется обустроить шесть спортивных площадок

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Работы по благоустройству Детского Черкизовского парка могут быть закончены до конца текущего месяца. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе столичного департамента капитального ремонта.

«Завершить благоустройство Детского Черкизовского парка на востоке Москвы планируется до конца июля 2019 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время завершается устройство спортивных площадок. Данные работы выполняются в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории. Общая площадь их составляет 14 гектаров.

Отмечается, что на территории парка создан кластер альтернативных видов спорта площадью более 4 тысяч квадратных метров, где уже полностью завершены работы по устройству скейт-парка и памп-трека. Кроме того, близятся к финалу работы по обустройству всей необходимой инфраструктуры, которая нужна для проведения тренировок.

В департаменте капитального ремонта Москвы отметили, что всего на территории парка планируется обустроить шесть спортивных площадок. Уже почти полностью проведена реконструкция регбийного поля. В настоящее время завершается устройство площадки для занятий воркаутом, где уже поставили уже около 80 тренажеров.

Для детей на площадке выделят отдельную зону. На ней будет установлено семь детских тренажеров.

ИСТОЧНИК KP.RU