Исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов
Почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил, что полковник Кирилл Курносов назначен исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России.
"Курносов является и.о. начальника "Альфы", - приводит ТАСС его слова. - Могу добавить, что Курносов - это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры "Альфы".
Гончаров отметил, что руководитель управления "А" назначается указом президента России Владимира Путина. В настоящий момент этого документа не было.
Предыдущий начальник "Альфы" - генерал-майор, Герой России Валерий Канакин - ушел в отставку в мае текущего года. Он возглавлял спецподразделение с 2014 года. Ранее сайт kp.ru писал, что его увольнение не связано со скандальным арестом сотрудников ФСБ.
ИСТОЧНИК KP.RU