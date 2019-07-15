Исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-15T20:47:46+03:00

Предыдущий начальник спецподразделения возглавлял его с 2014 года

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Почетный президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров сообщил, что полковник Кирилл Курносов назначен исполняющим обязанности начальника управления "А" Центра специального назначения ФСБ России.

"Курносов является и.о. начальника "Альфы", - приводит ТАСС его слова. - Могу добавить, что Курносов - это офицер, имеющий серьезные заслуги перед страной, как и все офицеры "Альфы".

Гончаров отметил, что руководитель управления "А" назначается указом президента России Владимира Путина. В настоящий момент этого документа не было.

Предыдущий начальник "Альфы" - генерал-майор, Герой России Валерий Канакин - ушел в отставку в мае текущего года. Он возглавлял спецподразделение с 2014 года. Ранее сайт kp.ru писал, что его увольнение не связано со скандальным арестом сотрудников ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU