Итальянцы были тронуты до слез щедростью «загадочного русского синьора»

СЕГОДНЯ 20:51 2019-07-15T20:51:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Итальянская пресса, захлебываясь восторгами, рассказывает трогательную историю про загадочного русского синьора, которая случилась в местечке Линьяно. В одну пиццерию пришли поужинать шесть семей с детьми-инвалидами. Они все вместе проходят курс терапии. Их заметил русский турист и, уходя, решил оплатить также и их счета помимо своего. Но попросил никому не говорить о нем. Одним движением банковской карты сделал добро и бросил его в воду, то есть ушел.

Лишь в конце ужина эти семьи узнали, что их ужин уже был оплачен. И этот жест и то, как он сделан, настолько их растрогал, что они кинулись обниматься с официантами. Те тоже до последнего не знали об этом, поэтому расплакались вместе с гостями заведения. Они все вместе очень хотели поблагодарить этого русского синьора за щедрость, но его и след простыл. История попала в местные газеты, и официанты, рассказывая о ней, подчеркнули, что за 20 лет, сколько существует их пиццерия, никогда ничего подобного не случалось и что это поистине царский жест.

ИСТОЧНИК KP.RU