Минтруд России: решение о продлении "заморозки" накопительных пенсий еще не принято

СЕГОДНЯ 21:53 2019-07-15T21:53:39+03:00

Решение о продлении "заморозки" накопительных пенсий еще не принято Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Закон о "моратории" на пополнение накопительной части действует с 2014 года

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Министерство труд и социальной защиты России напомнило, что бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) окончательно не сверстан. В связи с этим, как отметили в ведомстве, пока не ясно, будет ли продлен "мораторий" на формирование накопительной части пенсии еще на год или нет.

"В материалах к основным характеристикам бюджета ПФР содержится предложение о продлении "моратория" на 2022 год, - цитирует Интерфакс комментарий пресс-службы Минтруда. - Вместе с тем, окончательно бюджет ПФР будет сверстан с учетом наличия или отсутствия соответствующего законопроекта Минфина России".

Готовится или нет закон о продлении "моратория", в Минтруде не комментируют и предлагают обратиться в Министерство финансов. Именно это ведомство разрабатывает отдельные законодательные акты, предполагающие данное решение.

Ранее сайт kp.ru писал, что правительство продлит действие закона о моратории на пополнение накопительной части пенсии до 2022 включительно.

Напомним, в ноябре 2018 года Государственная Дума уже шестой раз одобрила закон о продлении моратория на пополнение накопительной части пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU