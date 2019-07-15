2019-07-15T22:41:12+03:00
Политика

На Трубную оппозиционеры снова вывели сотрудников своих штабов

Оппозиционных кандидатов поддержало менее 500 человек
Марина ВЕНЦОВА
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На Трубную оппозиционеры снова вывели сотрудников своих штабовНа Трубную оппозиционеры снова вывели сотрудников своих штабовФото: REUTERS
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Жители столицы, несмотря на широкую пропагандистскую кампанию в социальных сетях и прессе, а также активные призывы прийти и выступить в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу от оппозиции в формате «бессрочного» протеста, не поддержали митинг.

Как и накануне, оппозиционные кандидаты вывели на площадь сотрудников своих избирательных штабов. Среди участников митинга были замечены представители штаба Константина Янкаускаса, Сергея Митрохина и получившего положительный протокол о регистрации – Сергея Цукасова.

Всего на Трубной площади в Москве число протестующих не превысило 500 человек, в том числе журналистов, съемочные группы ряда телеканалов и полицейских.

Сотрудники правоохранительных органов не препятствовали проведению мероприятия. Задержаний в ходе митинга не было.

По мнению политологов, как писал сайт kp.ru, несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился, потому что оппозиционные кандидаты не внушают избирателям доверие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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