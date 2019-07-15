Лидер партии «Голос» предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

15 Июль 23:26 2019-07-15T23:26:22+03:00

По мнению Святослава Вакарчука, такие переговорщики должны быть лишены свободы на срок до 15 лет

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Людей, которые не уполномочены государством вести переговоры с Россией, нужно сажать в тюрьму. Такое мнение в понедельник высказал украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

Он отметил, что его партия предлагает соответствующий проект закона, полное название которого будет «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрета сепаратистских переговоров с представителями государства-агрессора", пишет украинское издание "Лига.нет".

В частности, Вакарчук предложил изменить статью 111 Уголовного кодекса Украины «Госизмена», добавив в нее возможность применения наказания за переговоры с Россией. Украинский политик предлагает лишать переговорщиков свободы на срок от 13 до 15 лет, а также запрещать им занимать определённые должности на срок до пяти лет.

Сотрудники Службы безопасности Украины будет обязана реагировать на подобные переговоры.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что политическая сила «Голос» Святослава Вакарчука может не пройти в украинский парламент. Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, у партии уровень поддержки всего 4,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU