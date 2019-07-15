2019-07-15T23:33:34+03:00
Политика

ЕС одобрил санкции против Турции за бурение на шельфе Кипра

Брюссель сократит финансовую поддержку Анкары и приостановит переговоры о воздушных перевозках
Юлия ДИВЕЕВА
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Главы МИД ЕС одобрили введение санкция против ТурцииГлавы МИД ЕС одобрили введение санкция против ТурцииФото: REUTERS
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Евросоюз вводит санкции в отношении Турции за геологоразведку в водах Кипра. Такое решение было принято в понедельник на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

В распространенном по итогам встречи заявлении говорится, что финансовая поддержка Анкары будет сокращена, а переговоры по соглашению о воздушных перевозках приостановлены. Кроме того, с Евросоюзе готовы рассмотреть и другие виды ограничительных мер, если Турция и дальше будет нарушать суверенные права Кипра.Речь идет о персональных санкциях в отношении компаний и физлиц, сообщило агентство DPA

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Как писал ранее сайт kp.ru, на шельфе и в исключителной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены большие месторождения природного газа. Анкара, оспаривающая границы ИЭЗ, направила в район буровое судно "Фатих" и заявляет, что бурение продлится до 3 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с помощью вооруженных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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