Яндекс.Музыка установила в Парке Горького инсталляцию, посвященную поп-музыканту Эду Ширану

СЕГОДНЯ 23:51 2019-07-15T23:51:50+03:00

С 15 июля каждый желающий сможет сделать с ней фото

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Яндекс.Музыка при участии Warner Music Russia установила инсталляцию в центре Парка Горького, посвященную британскому поп-музыканту Эду Ширану. Начиная с 15 июля все желающие смогут сфотографироваться с исполнителем, а также оставить послание на нем.

Яндекс.Музыка предлагает делиться сделанными фотографиями, посланиями и приветами, указывая хештеги #приветЭд и #яндексмузыка.

Инсталяция, посвященная Эду Ширану в Парке Горького в Москве

Впервые перед российским зрителем Эд Ширан, который недавно выпустил свой четвертый студийный альбом «No.6 Collaborations Project», выступит 19 июля.

Британскый поп-музыкант и актер получил популярность в 2011 году, когда выпустил свой сингл "The A Team". В 2014-м видео на его песню за одни сутки набрало более 2,5 миллионов просмотров! А в 2017-м Ширан признан самым продаваемым артистом по рейтингу IFPI.

ИСТОЧНИК KP.RU