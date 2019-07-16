Роскомнадзор потребовал удалить изображение свастики на гербе России

СЕГОДНЯ 00:15 2019-07-16T00:15:10+03:00

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Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России, что является оскорблением государственного символа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия нашей страны и изображение свастики на фоне государственного герба Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в адрес социальной сети уже направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин, как писал сайт kp.ru, в ходе прямой линии заявил, что закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями государственных символов, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков добавил, что Кремль внимательно следит за его исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU