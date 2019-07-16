СК: Среди лиц с особым статусом, привлекаемых за коррупцию, следователи на втором месте

СЕГОДНЯ 00:46 2019-07-16T00:46:46+03:00

Следственный комитет за восемь лет работы направил в суд около 80 тысяч уголовных дел о коррупции Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше всего коррупционеров с особым статусом среди депутатов и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления

Изменить размер текста: A A

В России к ответственности за коррупцию чаще всего привлекаются депутаты и следователи. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, СК РФ с момента своего создания в 2011 году привлек к ответственности за коррупцию 5 тысяч 38 лиц с особым правовым статусом. Среди них более трех тысяч - это депутаты органов местного самоуправления и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, пишет газета "Известия"

На втором месте этого печального рейтинга следователи. За восемь лет в коррупции уличили 604 следователя различных ведомств, в том числе 122 - Следственного комитета.

Также среди разоблаченных коррупционеров с особым статусом 94 депутата законодательных органов субъектов РФ, 35 судей, 119 прокурорских работников, 516 адвокатов. Бастрыкин отметил, что с 2011 года СК направил в суд около 80 тысяч уголовных дел о коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU