СМИ узнали о планах Трампа уволить министра торговли США
Президент США Дональд Трамп хочет уволить министра торговли Уилбура Росса и обсуждает такую возможность со своими помощниками и знакомыми. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.
Министр впал в немилость у главы государства, когда не смог отстоять в Верховном суде внесение в список вопросов для переписи населения 2020 года пункт о гражданстве, на котором настаивал Трамп.
В понедельник министерство торговли опубликовало заявление, в котором заверило, что Росс "продолжит работать на благо американского народа и повестки дня президента".
Перепись населения в США проводится раз в 10 лет по указанию конгресса.
Хозяин Белого дома уверен, что правительство должно точно знать сколько в США иностранцев. Борьба с нелегальной иммиграцией - одно из основных предвыборных обещаний Трампа.
Росс и до этого вызывал недовольство у Трампа неудачными торговыми переговорами с Китаем и рядом других стран. Соединенные Штаты вводят пошлины на экспорт в попытке снизить более чем 600-миллиардный торговый дефицит страны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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