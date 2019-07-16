2019-07-16T01:53:07+03:00
Политика

Совет ЕС поручил Могерини проработать новые санкции против Турции

Дополнительные ограничения ЕС введет, если Анкара не прекратит геологоразведку на шельфе Кипра
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава дипломатии ЕС Федерика МогериниГлава дипломатии ЕС Федерика МогериниФото: REUTERS
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Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могеринии Еврокомиссия продолжат прорабатывать варианты новых санкций против Турции в связи с ее действиями в исключительной экономической зоне 9ИЭЗ) Кипра. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Совет продолжает заниматься этим вопросом и в соответствии с выводами Европейского совета от 20 июня предлагает высокому представителю и комиссии продолжить работу над вариантами точечных мер в свете продолжающихся буровых работ в Восточном Средиземноморье", - сообщается в пресс-релизе.

В документе также отмечено, что Совет будет внимательно следить за развитием событий в ИЭЗ Кипра и при необходимости вернется к этому вопросу, передает РИА Новости.

Ранее сайт "КП" сообщал, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе было принято решение о введении санкций в отношении Турции за геологоразведку в водах Кипра.

Евросоюз сократил финансовую поддержку Анкары и приостанавливает переговоры по соглашению о воздушных перевозках. В ЕС отметили, что если Турция и дальше будет нарушать суверенные права Кипра, будут введены новые ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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