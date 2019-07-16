В Конгрессе США призывают объявить Трампу импичмент

СЕГОДНЯ 03:58 2019-07-16T03:58:49+03:00

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В США настало время объявить импичмент президенту Дональду Трампу. Об этом заявила член Конгресса Ильхан Омар.

По ее мнению, хозяин Белого дома нарушает "основополагающие права человека" и возглавляет "наиболее коррупционную администрацию за всю историю". Омар отметила, что повестка Трампа является повесткой "белых националистов" в США.

"Настало время для импичмента этого президента", - подчеркнула демократ.

Солидарность с ней выразили демократы Рашида Тлаиб, Александрия Оказио-Кортес, а также Аянна Прессли. Они указали, что последние высказывания Трампа являются откровенно расистскими. А ополчились на президента женщины-демократы после его поста в Twitter.

"Интересно, что «прогрессивные» женщины-демократы из Конгресса, которые являются выходцами из стран, где правительства являются полной и тотальной катастрофой, самыми коррумпированными и неумелыми в мире (если у них вообще есть работающее правительство), теперь громко и злобно рассказывает народу Соединенных Штатов - самой великой и могущественной нации, о том, как должно управляться наше правительство" - написал Трамп.

Он предложил этим дамам "вернуться и помочь восстановить полностью разрушенные и зараженные преступностью места, откуда они родом"

ИСТОЧНИК KP.RU