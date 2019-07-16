Умер Стален Волков - художник-постановщик "Мосфильма"

СЕГОДНЯ 04:47 2019-07-16T04:50:20+03:00

Стален Волков умер в возрасте 93 лет в Москве

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Умер художник-постановщик киностудии “Мосфильм” Стален Волков. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов РФ.

Волков скончался в минувшую субботу в Москве в возрасте 93 лет.

"Ушел из жизни выдающийся кинематографист, добрый, отзывчивый человек, о котором все мы вспоминаем с большой теплотой”, - говорится в сообщении на сайте Союза.

Прощание с художником состоится 18 июля в 12:00 в морге ЦКБ. Отъезд на автобусе от киностудии "Мосфильм" в 11 часов.

Стален Никандрович родился 7 сентября 1925 года в Харькове. В 1942 году добровольцем году ушел на фронт. Служил в бронетанковых десантных войсках в Северной группе войск под командованием маршала Рокоссовского. Освобождал Восточную Европу от фашистских войск. День Победы встретил в Берлине в здании Рейхстага.

В 1954 году окончил с отличием художественный факультет ВГИК. Работал над созданием таких фильмов, как "Идиот", "Белые ночи", "Свет далекой звезды", "Братья Карамазовы", "Живые и мертвые", "Неповторимая весна", "Директор", "Емельян Пугачев", "Крик дельфина" и других. Всего в его послужном списке - около 25 фильмов.

Работал в Гуманитарном институте, преподавал историю искусств, был профессором.

Народный художник РФ, член Гильдии художников кино Союза кинематографистов России, член Академии художеств России, член кинематографических академий "Золотой Орел" и "Ника".

ИСТОЧНИК KP.RU