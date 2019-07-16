Санкции ЕС не повлияют на геологоразведку Турции в Средиземном море
Решение Совета Евросоюза ввести против Турции санкции не повлияет на деятельность страны по добыче газа в восточной части Средиземного моря. Такое заявление сделал МИД Турецкой Республики во вторник.
"Решения, принятые Советом ЕС вчера, не повлияют на решимость нашей страны продолжать работы по добыче углеводородов в восточной части Средиземного моря", - говорится в заявлении ведомства.
В министерстве подчеркнули, что Турция намерена активизировать свою деятельность по добыче газа, передает ТАСС.
Ранее сайт "КП" сообщал, что на заседании министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе было принято решение о введении санкций в отношении Турции за геологоразведку в водах Кипра. Евросоюз сократил финансовую поддержку Анкары и приостанавливает переговоры по соглашению о воздушных перевозках. В ЕС отметили, что если Турция и дальше будет нарушать суверенные права Кипра, будут введены новые ограничения.
ИСТОЧНИК KP.RU