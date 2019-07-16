США предложат России обсудить трехстороннее ядерное соглашение
Соединенные Штаты в Женеве на консультациях с Россией 17-18 июля намерены предложить новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, в котором будет участвовать Китай. Об этом сообщили источники в администрации США.
"Если встреча пройдет успешно, мы получим больше ясности относительно того, как Россия относится к вопросу об [участии] Китая", - цитирует одного из американских чиновников агентство Reuters.
При этом американская сторона не собирается поднимать вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Также в Вашингтоне не надеются на прорыв в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
В администрации США отметили, что срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2021 года. То того момента говорить о продлении документа преждевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU