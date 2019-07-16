США предложат России обсудить трехстороннее ядерное соглашение

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-16T06:39:12+03:00

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Соединенные Штаты в Женеве на консультациях с Россией 17-18 июля намерены предложить новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, в котором будет участвовать Китай. Об этом сообщили источники в администрации США.

"Если встреча пройдет успешно, мы получим больше ясности относительно того, как Россия относится к вопросу об [участии] Китая", - цитирует одного из американских чиновников агентство Reuters.

При этом американская сторона не собирается поднимать вопрос о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Также в Вашингтоне не надеются на прорыв в вопросе сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В администрации США отметили, что срок действия договора СНВ-III истекает в феврале 2021 года. То того момента говорить о продлении документа преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU