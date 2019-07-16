Пушков ответил на предложение Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией

СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-16T07:11:14+03:00

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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на предложение солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука сажать в тюрьму за переговоры с Россией.

Как ранее писал сайт kp.ru, Вакарчук предложил всех переговорщиков в Россией, чьи полномочия не были делегированы Киевом, отправлять в тюрьму на 13-15 лет и запретить им занимать определенные должности на госслужбе по статье "Госизмена".

"С учётом его позиции будет правильным запретить ему въезд в Россию - пусть поёт хоть на Индийском, хоть на Тихом океане, но не у нас. Обойдёмся без Вакарчука и без Эльзы", - написал Пушков в Twitter.

Отметим, в США с 1799 года действует “акт Логана”, который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.

Напомним, 10 июля председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук и сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, а также член политсовета партии Тарас Козак встретились в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

ИСТОЧНИК KP.RU