2019-07-16T07:11:56+03:00
Общество

Погода в Москве на 16 июля 2019 года: гроза и сильный ветер

Синоптики Гидрометцентра рассказали, какой будет погода в Москве на 16 июля 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В столице ожидается гроза и дождиВ столице ожидается гроза и дождиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода в Москве на 16 июля 2019 года будет пасмурной и дождливой. Небо затянет облаками, а местами пройдут кратковременные осадки. Также в столице ожидается гроза. Такой прогноз представили в Гидрометцентре России.

Согласно данным синоптиков, во вторник днем температура воздуха в городе составит 21..23 градуса. При этом ветер восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Местами воздушные потоки могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление - 744 миллиметра ртутного столба.

Такая погода продержится еще несколько дней, а в пятницу в Москве немного похолодает. Грозы перестанут беспокоить жителей столичного региона, однако дожди по-прежнему останутся.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению экспертов, июль должен вписаться в месячную норму по количеству осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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